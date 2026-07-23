Inter jogará em novo gramado sintético da Arena da Baixada

Testes foram realizados no gramado da Arena da Baixada. Yan Guimarães / athletico.com.br

No segundo jogo após o retorno do Brasileirão, o Inter terá pela frente o Athletico-PR no próximo sábado (25). Além do adversário em campo, o Colorado também encontrará um novo gramado sintético na Arena da Baixada.

No período sem partidas, o clube paranaense optou por fazer uma troca do campo de jogo. O novo conta com a tecnologia chamada shock pad, um sistema de amortecimento mais confiável. Foram cerca de 9,5 mil metros cúbicos de gramado sintético instalados no estádio.

Ele será responsável por absorver impactos e proporcionar maior segurança e conforto aos atletas, assegurando melhores condições de jogo, maior durabilidade do campo e conforto biomecânico aos jogadores.

Além disso, o Furacão optou por trocar o preenchimento do gramado. Assim, a fibra de coco deu lugar à cortiça, já utilizada pelo Palmeiras e pelo Botafogo em seus estádios. A cortiça reduz o aquecimento do gramado, bem melhor que a fibra de coco.

Na última terça, a Fifa encerrou seus testes no novo campo de jogo do Athletico e o piso recebeu o certificado FIFA QUALITY PRO, o mais alto nível de certificação da instituição. As provas feitas pela entidade avaliaram parâmetros da relação da bola e da interação do atleta com o gramado.

Antes de estrear com o time principal, o gramado recebeu o jogo entre Athletico e Fortaleza, pelo Brasileirão sub-17. A partida da base marcou a estreia do novo campo.

Críticas recentes

O antigo gramado sintético do time paranaense virou uma discussão no último ano. Flamengo, Santos e Corinthians reclamaram do estado do piso de jogo. O principal problema, na época, era a grande concentração de fibra de coco, utilizada na manutenção do gramado realizada em janeiro.

O técnico do rubro-negro carioca, Leonardo Jardim, chegou a comparar o sintético ao carpete de casa.