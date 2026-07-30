Inter insiste na contratação de atacante paraguaio

Alex Arce soma 11 gols em 18 jogos pelo Rivadavia nesta temporada. Independiente Rivadavia / Divulgação

A direção do Inter pretende insistir na contratação do atacante Alex Arce, do Independiente Rivadavia, e artilheiro da Libertadores, com oito gols. Os contatos com o clube argentino são permanentes e existe otimismo no Beira-Rio com a possibilidade de um desfecho positivo.

Um ponto considerado importante é que a receita da venda de Braian Aguirre para o Rosario Central será utilizada para aumentar o valor da oferta para ter Arce. O Inter coloca o início de agosto como o limite para fechar esta negociação.

Alex Arce está com 31 anos e esteve na última Copa do Mundo com a seleção paraguaia. Nesta temporada, soma 11 gols em 18 jogos pelo Rivadavia, que enfrentará o Fluminense nas oitavas de finais da Libertadores.

O atacante também teve destaque recentemente na LDU-EQU, quando chegou a marcar 35 gols em 44 jogos em 2024.