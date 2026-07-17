Inter goleia Caxias em último jogo-treino antes da retomada do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentaram no Beira-Rio, sem a presença de público. Vitor Soccol / Caxias/Divulgação

O Inter venceu o terceiro e último jogo-treino da intertemporada. Nesta sexta-feira (17), a equipe fez 4 a 0 no Caxias, no Estádio Beira-Rio. Assim como nos amistosos anteriores, a partida foi com portões fechados e sem a presença da torcida e da imprensa.

O jogo-treino foi dividido em dois tempos de 45 minutos e um de 30. Os gols do Inter foram marcados no fim do segundo tempo e na terceira etapa, dois deles nos minutos finais. Alerrandro, João Victor e Fabrício Prado, duas vezes, balançaram as redes.

O time que começou a atividade teve: Anthoni; Aguirre, Maripan, Juninho e Matheus Bahia; Villagra e Bruno Gomes; Allex, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

Antes de enfrentar o Caxias, o Inter venceu o Coritiba por 1 a 0 e o Cerro Largo, do Uruguai, por 2 a 0, ambos os jogos em Porto Alegre. O time encerra a intertemporada com sete gols marcados e nenhum sofrido.

A primeira partida oficial do Inter é na próxima quarta-feira (22), contra o Cruzeiro, às 21h30min, no Beira-Rio. O Inter ocupa a 14ª colocação, com 21 pontos, um acima da zona de rebaixamento.