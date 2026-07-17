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Teste final
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Inter goleia Caxias em último jogo-treino antes da retomada do Campeonato Brasileiro

Colorado venceu a equipe da Serra por 4 a 0, com gols de Alerrandro, João Victor e Fabrício Prado, duas vezes

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Antonio Oliveira

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