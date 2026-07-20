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Inter encerra intertemporada com dois reforços, saídas e novos nomes no radar de Pezzolano; veja como foi o período

Equipe encara o Cruzeiro, nesta quarta-feira (22), às 21h30min, pelo Campeonato Brasileiro

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Antonio Oliveira

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