Inter encerra intertemporada com dois reforços, saídas e novos nomes no radar de Pezzolano; veja como foi o período

Inter voltou aos treinamentos em 22 de junho. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Ao torcedor colorado que se acostumou a ver jogos da Copa do Mundo entre junho e julho, a ansiedade para ver o Inter em campo novamente está chegando ao fim. Nesta quarta-feira (22), às 21h30min, a equipe volta a disputar uma partida oficial após mais de um mês. O adversário será o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último jogo da equipe foi pela 18ª rodada, derrota para o Bragantino por 3 a 1, fora de casa, em 31 de maio. O grupo de jogadores voltou a treinar em 22 de junho, com Rochet e Félix Torres, que estiveram na Copa do Mundo, retornando posteriormente.

De lá para cá, dois jogadores deixaram o Inter e dois foram anunciados. O Colorado tem encaminhado mais um acerto e ainda busca um centroavante no mercado. O favorito da diretoria é o paraguaio Alex Arce, do Independiente Rivadavia, artilheiro da Libertadores.

A sequência da volta será pesada, com jogos decisivos no Brasileirão, campeonato em que o Inter está na 14ª posição, com 21 pontos, e na Copa do Brasil, torneio em que enfrentará o Corinthians, pelas oitavas de final.

Três vitórias nos testes

Foram três jogos-treino disputados no Beira-Rio durante o período, todos com portões fechados e sem a presença de torcida e imprensa. As vitórias sobre Coritiba (1 a 0), Cerro Largo-URU (2 a 0) e Caxias (4 a 0) deixaram boas impressões ao técnico Paulo Pezzolano, que pôde realizar testes e aproximar jogadores das categorias de base do time principal.

Busca por centroavante

A principal saída durante a intertemporada foi a de Rafael Borré, que voltou ao River Plate. A negociação rendeu 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões) ao Colorado. Por mais que o colombiano tivesse perdido a titularidade para Alerrandro, a sua saída fez o Inter priorizar a contratação de um centroavante.

A diretoria busca um jogador que seja um camisa 9 clássico, definidor. O paraguaio Alex Arce é o favorito, mas o Independiente Rivadavia deseja receber US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões) para negociá-lo. O valor é considerado alto, e o desejo do Inter é pagar parceladamente a longo prazo.

Há uma segunda opção da diretoria, com o nome mantido em sigilo. O plano C seria Pedro Raul, do Corinthians, que teria a saída facilitada do clube paulista e que deseja jogar no Beira-Rio.

Mudanças no elenco

Maripán foi a primeira contratação do Inter durante a intertemporada. Inter / Divulgação

Quem também deixou o Inter foi Bruno Tabata, que retornou ao Qatar SC, por empréstimo. O jogador será substituído por Calebe, meia que pertence ao Fortaleza e estava no Alavés, da Espanha. O jogador de 26 anos tem um acerto com o Inter para chegar por empréstimo e aguarda pendências burocráticas para ser anunciado.

Maripán e Matheus Cunha já foram oficialmente anunciados pelo clube. O zagueiro chileno veio do Torino, da Itália, e chegou em definitivo com expectativas de ser titular. O goleiro vem por empréstimo do Cruzeiro e é mais uma opção para disputar espaço com Anthoni e Rochet.

Após jogar na última partida do Uruguai na Copa do Mundo, Rochet voltou com problemas físicos e ainda não treinou com bola junto com o grupo de jogadores.

Com contrato até o fim do ano, mas com uma cláusula de renovação por mais uma temporada, o jogador é uma incógnita para o segundo semestre, apesar de a comissão técnica acreditar na sua recuperação.

Fora dos planos

O volante Richard e o zagueiro Clayton Sampaio treinam em separado. Há, também, a necessidade de mais uma grande venda na segunda metade deste ano para reforçar o caixa e aliviar a situação financeira do clube.

Hora da base?

Diversos jogadores das categorias de base foram testados nos treinamentos e nos amistosos durante a parada para a Copa. Quem mais ganhou espaço foi João Victor, atacante de lado, titular nas duas primeiras partidas e autor de um gol na terceira, contra o Caxias. O irmão Luiz Felipe, lateral, também entrou em campo nos jogos-treino. Ambos renovaram o contrato recentemente.

O volante Benjamin também teve o vínculo renovado e desponta como alternativa para a posição de segundo volante. Gabriel Vinícius é outro nome da posição que esteve presente nas partidas da intertemporada.

No ataque, Fabrício Prado foi quem mais chamou a atenção. Com apenas 16 anos, ele marcou duas vezes em um curto espaço de tempo na vitória sobre o Caxias.

Próximos jogos do Inter

22/07 - 21h30min - Inter x Cruzeiro (19ª rodada do Brasileirão)

25/07 - 18h30min - Athletico-PR x Inter (20ª rodada do Brasileirão)

29/07 - 19h30min - Inter x Flamengo (21ª rodada do Brasieirão)

02/08 - 19h30min - Inter x Corinthians (ida das oitavas da Copa do Brasil)

06/08 - 20h - Corinthians x Inter (volta das oitavas da Copa do Brasil)

09/08 - 16h - Palmeiras x Inter (22ª rodada do Brasileirão)

17/08 - 20h - Inter x Remo (23ª rodada do Brasileirão)

22/08 - 18h30min - Inter x Atlético-MG (24ª rodada do Brasileirão)