Inter e Juventude empatam em primeiro jogo da final do Gauchão sub-20

Primeiro tempo da partida foi de maiores chances criadas. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

No primeiro jogo da final do Gauchão sub-20, Inter e Juventude ficaram no empate sem gols. A partida foi disputada neste sábado (4), no CFAC Juventude, em Caxias do Sul.

Dentro de campo, o Colorado teve a presença de jogadores que estavam treinando com o time profissional nos últimos dias. É o caso do goleiro Filipe Sírio, do volante Benjamin, do meia João Kempes e do centroavante João Bezerra.

Em contrapartida, o atacante João Victor e o lateral-esquerdo Luiz Felipe estiveram junto do time principal no jogo-treino contra o Coritiba, no Estádio Beira-Rio, também neste sábado.

Na decisão da categoria, as melhores chances de ambos os lados surgiram na primeira etapa. O Inter, por exemplo, teve duas oportunidades claras com João Bezerra. Na primeira, o camisa 9 parou no goleiro Leo Agliardi; na segunda, finalizou para fora.

O Juventude quase abriu o placar em um erro de passe de Filipe Sírio. Carlinhos recuperou a bola e chutou na direção do gol. O zagueiro Pedro Kauã apareceu na hora e impediu a bola de entrar.

No segundo tempo, as equipes também criaram, mas as chances não levaram tanto perigo e, consequentemente, não alteraram o placar de 0 a 0.

Os times

O Juventude, do técnico Filipe Dias foi a campo com: Leo Agliardi; Marco Anthonio, Kauã Costa, Matheus Henrique e Maiquel; Nicolas Begliardi, Eliseu (Yarley) e Beto (Luisinho); Scatolin (Xande), Carlinhos e Nathan.

Já o Inter, treinado por Leonardo Ramos, teve: Filipe Sírio; Denis, Pedro Kauã, João Dalla Corte e Alisson; Benjamin, Luiz Gustavo, Diego Ahmed (Rodriguinho), Yago Noal (Pedro Santos) e João Kempes; João Bezerra (Victor Hugo).

Jogo da volta