Inter e clube português descartam empréstimo de jovem por divergência em cláusula

Gustavo Prado está emprestado ao Ceará. Wellerson Gomes / Ceará SC,Divulgação

Após negociação encaminhada, o Inter e o Vitória Guimarães romperam a negociação por divergência de cláusula para empréstimo de Gustavo Prado. Agora, um novo destino para o jovem é buscado. Ele ainda não rescindiu com o Ceará, mas deve ir para o futebol europeu.

No Brasil, há uma regra entre os times de responsabilidade de renovação e custos em caso de lesão de longo período de recuperação. Inclusive, posteriormente ao acertado na cessão original. O Vitória não aceitou a condição.

Vínculo até 2028

Gustavo Prado, que completou 21 anos em junho, atuou oito vezes pelo Ceará na Série B e já tinha se despedido dos companheiros. Ele não deverá retornar à capital cearense. O agente André Cury já foi procurado por outros interessados, inclusive, de Portugal, para demonstrar interesse no meia.

O Inter libera um empréstimo com opção de compra, já que não há perspectiva de aproveitamento dele com Paulo Pezzolano. O vínculo tem duração até dezembro de 2028.