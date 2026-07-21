Inter descarta contratar centroavante do Corinthians

Pedro Raul, centroavante do Corinthians. Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Divulgação

Após sondar a situação de Pedro Raul, o Inter descartou contratar o centroavante do Corinthians. Dois fatores pesaram para a desistência: valores e perfil.

O nome do jogador foi debatido após ele sinalizar que estava disposto a tentar uma liberação do Corinthians para "representar o clube do coração". O jogador de 29 anos é natural de Porto Alegre.

Agora, o foco do Inter está nas tratativas com o paraguaio Alex Arce, do Rivadavia, da Argentina. Artilheiro da Libertadores, o jogador de 31 anos tem o aval de Pezzolano. Os argentinos, contudo, pedem entre 3 e 4 milhões de dólares para a venda do jogador — quantia considerada elevada nas atuais condições financeiras coloradas.

Em paralelo, os scouts do Centro de Análise e Prospecção de Atletas (CAPA) do Inter buscam alternativas no mercado. Por enquanto, Alerrandro, Vitinho e o jovem Fabrício Prado devem ser as opções para o setor.