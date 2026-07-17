Inter demite treinador e outros dois profissionais do time sub-17

O Inter anunciou na manhã desta sexta-feira (17) o desligamento de três profissionais vinculados ao time sub-17. O treinador Filipe Mattos, o preparador físico Eric Vieira e o preparador de goleiros Glauber Henrique.
O Inter justificou as saídas como uma sequência da reformulação das categorias de base do clube. No primeiro semestre, o clube anunciou mudanças na categoria sub-20, além da chegada do novo executivo da base, Carlos Noval, em maio.
No Brasileirão sub-17, o Inter ocupa a 13ª colocação, com três vitórias, um empate e quatro derrotas. Na última rodada da competição, a equipe venceu o Bahia por 1 a 0, em casa.
No Gauchão, o time chegou com 100% de aproveitamento até a final do torneio. Nas penalidades, perdeu o título para o Grêmio.
O time sub-17 do Inter volta a entrar em campo na próxima terça-feira (21), às 15h, contra o Corinthians, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Caso não anuncie um novo profissional até lá, a equipe será treinada por um interino.
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