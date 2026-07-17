Inter define goleiro titular para enfrentar o Cruzeiro no Beira-Rio

Após 52 dias, o Inter volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (22), contra o Cruzeiro. Contestado no primeiro semestre, Anthoni será titular no Beira-Rio.
Rochet regressou da Copa do Mundo com problemas físicos. O uruguaio realizou trabalhos internos na academia ao longo da semana, fato que diminui as possibilidades de enfrentar o Cruzeiro.
Por outro lado, o clube foi ao mercado e acertou a contratação do goleiro Matheus Cunha, junto à equipe mineira. O contrato de empréstimo será assinado por um ano, o que também impedirá o atleta de estar em campo no primeiro jogo pós-Copa.
Anthoni
Anthoni disputou 14 jogos na temporada. Sofreu 15 gols e foi titular nas duas derrotas que fecharam o calendário colorado no mês de maio.
O goleiro revelado nas categorias de base colorada ganhou destaque em 2025, sendo titular do time na conquista do Campeonato Gaúcho. O título interrompeu a chance do inédito octacampeonato estadual do Grêmio.
Grandes jogos contra o Cruzeiro
Além do troféu, Anthoni tem, curiosamente contra o Cruzeiro, uma das grandes atuações da carreira. Em 2024, com um jogador a menos, defendeu a cobrança de pênalti do centroavante Kaio Jorge, em pleno Mineirão, e ajudou na manutenção do 0 a 0 pelo Brasileirão.
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