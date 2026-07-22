Inter costuma embalar na temporada após paradas para a Copa do Mundo; relembre

Inter de Perdigão e Tinga venceu a Ponte Preta no retorno em 2006. Daniel Marenco / Agencia RBS

O retorno após a pausa para a Copa do Mundo é sempre um momento de tensão e dúvidas para o torcedor. Como o time voltará? Será que ganhará algum título? Quais são os reforços? Para a torcida do Inter, a volta costuma ser positiva.

Num recorte de 20 anos, que engloba cinco Copas do Mundo — 2022 foi realizada no final da temporada, portanto não houve parada no meio da temporada —, o Colorado viveu bons momentos.

Virada de chave em 2006

Após a Copa de 2006, na Alemanha, o Inter voltou a jogar três dias depois que a Itália superou a França nos pênaltis. O adversário foi a Ponte Preta, no Beira-Rio e o Colorado venceu por 2 a 0.

Foi um bom resultado no retorno, pois a sequência de partidas foi pesada. Pela Libertadores, o Inter reverteu o resultado contra a LDU pelas quartas de final. Na semi, superou o Libertad.

A final, contra o São Paulo, teve o primeiro jogo exatamente um mês depois da decisão da Copa. O título da América foi confirmado no dia 16 de agosto de 2006.

A reta final do ano ainda teve uma boa campanha colorada no Brasileirão, terminando em segundo lugar, e o histórico título Mundial contra o Barcelona.

Fernandão levantou a taça mais importante da história do Inter em 2006. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Nova sequência rumo ao título em 2010

Após a Copa de 2010, na África do Sul, o Inter também voltou a jogar três dias depois da final em que a Espanha venceu a Holanda, e novamente contra um clube de Campinas. Desta vez o adversário foi o Guarani, e o Colorado venceu por 3 a 0, fora de casa.

Pela Libertadores, uma nova sequência de decisões. O Inter eliminou o São Paulo pela semifinal e enfrentou o Chivas, do México, na decisão. O primeiro jogo foi exatamente um mês depois da final da Copa, no dia 11 de agosto. O Colorado venceu ambas as partidas e se tornou bi da América.

O final do ano, no entanto, não foi positivo. Campanha de sétimo colocado no Brasileirão. No Mundial de Clubes, o Inter foi eliminado pelo Mazembe na semifinal.

Bolívar levantou a taça da Libertadores em 2010. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Retorno ruim em 2014

Em 2014, o Inter voltou a jogar quatro dias depois que a Alemanha superou a Argentina na final da Copa disputada no Brasil. O duelo contra o Corinthians, em São Paulo, terminou com derrota por 2 a 1.

No Brasileirão, o Colorado até foi bem, fechando a campanha em terceiro. Porém, nas outras competições não teve a mesma competência.

Na segunda fase da Sul-Americana, o Inter foi eliminado pelo Bahia. Na terceira da Copa do Brasil, a eliminação foi para o Ceará, com duas derrotas.

Boa volta em 2018

Três dias após a França vencer a Croácia na final da Copa de 2018, na Rússia, o Inter esteve na Arena da Baixada para enfrentar o Athletico-PR. O resultado foi um empate em 2 a 2.

O Brasileirão era a única competição do Colorado, pois foi eliminado da Copa do Brasil antes do Mundial. O clube também não estava em nenhuma competição continental, pois disputou a Série B em 2017.

O pós-Copa, no entanto, foi bom para o Inter, que teve duas boas sequências de invencibilidade e terminou o Brasileirão na terceira posição.

Novo retorno

Na Copa de 2022 não houve parada na temporada por conta do Mundial, que ocorreu no final do ano, ou seja, os jogos no Brasil já haviam terminado.

Após o Mundial de 2026, em que Espanha foi campeã em cima da Argentina, o Inter terá um novo retorno, três dias após a final disputada nos Estados Unidos.

Nesta quarta-feira (22), às 21h30min, no Beira-Rio, o Colorado enfrenta o Cruzeiro pela 19ª rodada do Brasileirão. Além dessa competição, o Inter também está na disputa da Copa do Brasil, em que enfrenta o Corinthians pelas oitavas de final.

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