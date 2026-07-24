Inter convoca zagueiro da base para substituir Victor Gabriel e Clayton Sampaio

Pedro Kauã, de 20 anos, foi chamado para treinar com o grupo profissional. Nathan Bizzotto / SC Internacional/Divulgação

O Inter convocou o zagueiro da base Pedro Kauã, de 20 anos, para treinar com o time profissional por tempo indeterminado. Ele deve começar a integrar a delegação em partidas com maior frequência no lugar de Clayton Sampaio e Victor Gabriel.

Sampaio, afinal, deverá ser liberado por não estar nos planos, e já treina em separado. Já Victor Gabriel está suspenso contra o Athletico-PR após a expulsão na derrota para o Cruzeiro, e pode pegar um gancho pesado pela entrada forte em Gabriel Pec, que fraturou a perna do atacante.

Com o jovem no banco de reservas, Pezzolano mantém no radar a formação com três zagueiros, utilizada contra o Cruzeiro.

Quem é Pedro Kauã

Natural de Porto Alegre, o atleta campeão estadual no sub-20 já atuou no profissional contra o Novo Hamburgo, nos instantes finais da partida de estreia do Gauchão deste ano.

O estafe do jogador chegou a manifestar o desejo de saída dele do Inter, para ganhar minutos, após a contratação de Maripán. Eles recuaram uma vez que surgiu a possibilidade de aproveitamento no profissional.

Além do garoto, Gabriel Mercado, Maripán, Félix Torres e Juninho estão à disposição. Todos devem viajar a Curitiba para o duelo na Arena da Baixada, neste sábado (25), às 18h30min, na abertura do returno do Brasileirão.