Inter convoca Conselho para debater alternativas para as finanças do clube

Reunião está marcada para às 18h30min da próxima segunda-feira (27). Jefferson Botega / Agencia RBS

A próxima segunda-feira (27) marca o início do debate das finanças do Inter no Conselho Deliberativo. Os integrantes foram convocados para que o grupo responsável pelo tema apresente possíveis estruturas jurídicas e modelos de governança que foram elaborados nos últimos meses.

O encontro, previsto para às 18h30min, deve ser apenas para exposição dos estudos realizados e abertura para manifestações. A Alvarez & Marsal, consultoria que fez o relatório, deve estar presente para esclarecimentos. A votação que vai definir o rumo do clube ainda não tem previsão de data para ocorrer.

Relembre o caso

Em agosto de 2025, o Inter anunciou uma comissão especial e um comitê técnico para "estruturar alternativas para o futuro". Do primeiro grupo, faziam parte inicialmente: Alessandro Barcellos, Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros, Pedro Paulo Záchia e Sérgio Juchem. Do segundo: Aod Cunha, Carlos Rossi, Daniel Cravo, Fábio Bernardi, Maximiliano Carlomagno e Rogério Pastl. Posteriormente, alegando questões pessoais e profissionais, o ex-presidente Fernando Carvalho deixou a comissão.

Os responsáveis contrataram a Alvarez & Marsal, uma consultoria especializada em melhoria de desempenho empresarial e gestão de recuperação, para estudar o cenário do clube e apresentar alternativas. A empresa apontou um processo de nove anos para que o Colorado enfrente a dívida, tenha maior saúde financeira e possa competir esportivamente a partir de investimentos.

Entre as sugestões, estão: o pedido de recuperação judicial, mudanças na governança, reorganização financeira e, posteriormente, transformação em SAF. O grupo Colorado absorveu parte das ideias, mas também adaptou o plano considerando a cultura do clube.

Recuperação judicial não é o caminho favorito dos conselheiros do Inter, que estudaram o caso. SAF é tida como um debate para depois, quando o clube estiver melhor financeiramente. Mas a certeza é de que as finanças preocupam e precisam ser solucionadas.