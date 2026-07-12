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Inter contrata novo psicólogo para o Departamento de Futebol

Cargo estava vago desde alterações na comissão técnica em junho

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