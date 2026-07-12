Inter contrata novo psicólogo para o Departamento de Futebol

O Colorado aposta desde 2024 no trabalho da psicologia do esporte para melhorar o rendimento do elenco. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter fechou nos últimos dias a contratação de um psicólogo para o Departamento de Futebol. A função estava sem titular desde junho, após algumas demissões no clube. O profissional é especialista em rendimento esportivo.

O Colorado aposta desde 2024 no trabalho da psicologia do esporte para melhorar o rendimento do elenco. Inicialmente, uma equipe tinha atuação com os atletas. Depois, Rafael Corsetti ficou encarregado pelo acompanhamento.

No começo de junho, ele foi desligado. Na retomada dos trabalhos, o elenco já contava com o novo profissional da área: Mauricio Marques, 43 anos, com mestrado e doutorado na área esportiva, com formação complementar como treinador no Brasil e no Barcelona. Ele possui passagens e experiência desde 2008 na base gremista, profissional do Coritiba, Aimoré e no Grêmio Náutico União.

No currículo, ele também informa que atua como "consultor de jogadores e treinadores com enfoque no desenvolvimento da confiança e controle emocional, preparação mental para competição e formação para o alto rendimento". Ele também é professor de psicologia do esporte na UCS e UFRGS.