Inter fecha a contratação de meio-campista

Calebe, que pertence ao Fortaleza, estava emprestado ao Alavés. @alaves / X/Reprodução

O Inter fechou os últimos detalhes da contratação do meio-campista Calebe. O atleta deverá chegar por empréstimo junto ao Fortaleza. O anúncio ainda depende da realização de exames médicos.

A negociação estava pendente por conta de entraves entre os clubes, mas que foram resolvidas nesta segunda-feira (20).

O Inter pagará pelo empréstimo do atleta, que estava cedido ao Alavés, da Espanha. Uma opção de compra está prevista no vínculo.