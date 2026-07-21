Inter fecha a contratação de meio-campista

O Inter fechou os últimos detalhes da contratação do meio-campista Calebe. O atleta deverá chegar por empréstimo junto ao Fortaleza. O anúncio ainda depende da realização de exames médicos.
A negociação estava pendente por conta de entraves entre os clubes, mas que foram resolvidas nesta segunda-feira (20).
O Inter pagará pelo empréstimo do atleta, que estava cedido ao Alavés, da Espanha. Uma opção de compra está prevista no vínculo.
Calebe tem 26 anos, atua como meia pelos lados e chega como reposição a Bruno Tabata, emprestado ao Qatar SC. O jogador também já foi utilizado como segundo volante.
📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.