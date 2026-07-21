Inter

Novo reforço
Notícia

Inter fecha a contratação de meio-campista

Calebe, do Fortaleza, chegará por empréstimo e será opção para o técnico Paulo Pezzolano

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Saimon Bianchini

Enviar emailVer perfil

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS