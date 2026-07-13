Inter contrata gerente de mercado ex-Corinthians e Flamengo

Renan Bloise e Fabinho Soldado no Corinthians. Rodrigo Coca / Agência Corinthians,Divulgação

O Inter terá mais uma novidade nesta janela de transferência nos bastidores. O clube acertou a contratação de Renan Bloise como gerente de mercado. O profissional foi uma indicação direta do executivo Fabinho Soldado pelo trabalho desempenhado em Corinthians e Flamengo.

A função estava vaga desde a saída de Ricardo Sobrinho que foi para o Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes. Alguns profissionais foram sondados, mas a decisão foi pelo conhecimento da área e entrosamento com o executivo.

Trajetória

Renan Bloise foi treinador do Bangu antes de migrar para o cargo de direção. Posteriormente, em 2017, ao lado de Fabinho, foi levado para ser scout do Flamengo, onde ascendeu até chegar ao cargo de gerente de scout. Em 2024, também por indicação de executivo, foi para o Corinthians para ser o gerente de mercado e scout. Ele foi desligado há três meses com a chegada da comissão técnica Fernando Diniz.

A informação foi divulgada pelo site ge.globo e confirmada por Zero Hora. É a segunda indicação para o Departamento de Futebol de Fabinho Soldado. A anterior, que não foi anunciada, é do Head de Processos e Gestão, de José Carlos Freitas Júnior, o Zeca. Ele tem funções de bastidores, mas auxilia diretamente o executivo em questões do dia a dia.

Renan Bloise chega ao clube e deverá colaborar na busca por reforços para o time principal. A janela de transferências está aberta até 11 de setembro. O Colorado tem restrições financeiras para investir em reforços. Desta forma, a prospecção de jogadores sem custo tão elevado é fundamental neste momento.