Inter confirma quatro jogos-treino; veja datas e adversários

Atividades serão realizadas com portões fechados para torcida e imprensa. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter confirmou a disputa de quatro jogos-treino para o período de preparação para o segundo semestre de 2026. Todas as atividades serão realizadas sem uniforme oficial e com portões fechados para torcida e imprensa.

Inter x Coritiba

O primeiro teste será realizado às 11h deste sábado (4), no Beira-Rio, contra o Coritiba, que também se prepara para a retomada do Brasileirão. Com cinco pontos a mais que o Colorado, a equipe paranaense ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação.

Inter x adversário a ser divulgado

O segundo compromisso ocorrerá no CT Parque Gigante, na próxima quarta-feira (8). O rival seria o São José, mas o clube da zona norte da Capital cancelou a atividade de olho nos duelos com a Portuguesa-RJ, pela terceira fase da Série D. O Inter ainda não divulgou quem será o rival.

Inter x São Paulo

Na sequência, os comandados de Paulo Pezzolano receberão o São Paulo, no Beira-Rio, no outro sábado (11). O rival seria o Mirassol, que curiosamente teve de cancelar a viagem a Porto Alegre porque a CBF antecipou o jogo da 19ª rodada, contra o Grêmio, para o dia 16 de julho.

Inter x Caxias

O último jogo-treino terá o Caxias como oponente, no dia 17 de julho (sexta-feira), no CT Parque Gigante. O clube da Serra disputa a Série C.

Retorno ao Brasilerião

O Inter volta às competições oficiais apenas no dia 22 de julho, uma quarta-feira, quando receberá o Cruzeiro, pela retomada do Brasileirão.

Confira os quatro jogos-treino do Inter:

4/7 (sábado): Coritiba , no Beira-Rio

, no Beira-Rio 8/7 (quarta-feira): São José , no CT Parque Gigante

, no CT Parque Gigante 11/7 (sábado): São Paulo , no Beira-Rio

, no Beira-Rio 17/7 (sexta-feira): Caxias, no CT Parque Gigante