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Inter confirma quatro jogos-treino; veja datas e adversários

Coritiba, São Paulo e Caxias serão os adversários do Colorado antes do reinício das competições. Quarto rival ainda não foi divulgado pelo clube após cancelamento da atividade pelo São José

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Filipe Duarte

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