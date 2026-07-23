Inter comunica morte da mãe de Paulo Pezzolano; técnico não comandará o time na próxima rodada

O Inter comunicou na tarde desta quinta-feira (23) a morte de Laura Suárez, mãe do técnico Paulo Pezzolano. A causa não foi informada pelo clube.
Em nota divulgada nas redes sociais, o Inter prestou solidariedade ao técnico e seus familiares e amigos. Também foi informado que Pezzolano não comandará o Inter contra o Athletico-PR, já que viajará para acompanhar as cerimônias de despedida.
Na Arena da Baixada, no próximo sábado (25), o Inter será comandado pelo auxiliar Esteban Conde. A partida será disputada a partir das 18h30min.
Confira a nota divulgada pelo Inter
O Sport Club Internacional manifesta profundo pesar pelo falecimento de Laura Suárez, mãe do técnico Paulo Pezzolano.
Neste momento de dor, o Clube presta sua solidariedade ao treinador, seus familiares e amigos. Em razão da perda, Pezzolano foi liberado para acompanhar as cerimônias de despedida e não estará à frente da equipe na partida diante do Athletico-PR.
O Internacional deseja força à família.
Estamos contigo, Paulo.
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