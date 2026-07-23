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Inter comunica morte da mãe de Paulo Pezzolano; técnico não comandará o time na próxima rodada

Treinador uruguaio foi liberado para viajar e participar das cerimônias de despedida

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