Inter comunica morte da mãe de Paulo Pezzolano; técnico não comandará o time na próxima rodada

Pezzolano chegou ao Inter no começo da temporada. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter comunicou na tarde desta quinta-feira (23) a morte de Laura Suárez, mãe do técnico Paulo Pezzolano. A causa não foi informada pelo clube.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Inter prestou solidariedade ao técnico e seus familiares e amigos. Também foi informado que Pezzolano não comandará o Inter contra o Athletico-PR, já que viajará para acompanhar as cerimônias de despedida.

Na Arena da Baixada, no próximo sábado (25), o Inter será comandado pelo auxiliar Esteban Conde. A partida será disputada a partir das 18h30min.

Confira a nota divulgada pelo Inter

O Sport Club Internacional manifesta profundo pesar pelo falecimento de Laura Suárez, mãe do técnico Paulo Pezzolano.

Neste momento de dor, o Clube presta sua solidariedade ao treinador, seus familiares e amigos. Em razão da perda, Pezzolano foi liberado para acompanhar as cerimônias de despedida e não estará à frente da equipe na partida diante do Athletico-PR.

O Internacional deseja força à família.

Estamos contigo, Paulo.