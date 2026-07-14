Inter avança em negociação com goleiro do Cruzeiro

Matheus Cunha pertence ao Cruzeiro desde o começo da temporada. Gustavo Martins / Cruzeiro,Divulgação

O Inter está próximo de contratar um novo goleiro. Trata-se de Matheus Cunha, de 25 anos, que defende o Cruzeiro. A informação foi divulgada pelo colunista de Zero Hora, Vaguinha.

O jogador deve chegar por empréstimo sem custos, com o Inter pagando o salário do atleta. A ideia é que o goleiro chegue para ser uma "sombra" a Rochet, que ainda tem o status de titular.

Trajetória

Formado nas categorias de base de São Paulo e Flamengo, o jogador estreou profissionalmente no Rubro-Negro. Em 2023, ele teve a temporada de maior destaque e disputou 36 jogos. No time carioca, também trabalhou com Rogério Maia, contratado recentemente para ser o preparador de goleiros do Inter.

No começo da temporada, Matheus Cunha fui contratado em definitivo pelo Cruzeiro e assinou até o fim de 2028. Com a lesão de Cássio, o goleiro ganhou a titularidade no time mineiro, mas teve falhas em sequência, sendo marcado pelo torcedor.

Com o técnico Artur Jorge, Cunha perdeu espaço e passou a ser a quarta opção do treinador para a posição. Por isso, o Cruzeiro teve interesse em negociar o atleta.