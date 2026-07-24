Inter avalia mudança no gol contra o Athletico-PR; veja quem pode jogar

Rochet voltou ao Inter após participação na Copa do Mundo. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A comissão técnica do Inter analisa a volta de Rochet, neste sábado (25), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Matheus Cunha já consta no BID e também deve ficar à disposição.

Anthoni teve boa avaliação com boas defesas contra o Cruzeiro. Mas, num primeiro momento, o uruguaio, mesmo com problemas físicos e falhas recentes, tende a ser titular. Cunha, pela experiência, chega com cartaz de ser o reserva imediato, mas disputará com Anthoni para ser a principal alternativa ao camisa 1.

Promessa da base ganha espaço no grupo

O clube, contudo, já fez uma grande mudança para o segundo semestre na hierarquia de goleiros. Afinal, Filipe Sírio, promessa da base, de 19 anos, ficou no banco contra o Cruzeiro, superando os mais experientes.

Ainda sem Rochet, com lombalgia, e Matheus Cunha, sem condições legais de atuar, Anthoni foi o titular, e Sírio, de 1m92cm, foi reserva.

Antes, Kauan Jesus, de 23 anos, e Diego Esser, de 22, estavam atrás de Rochet e Anthoni. Inclusive, ficando no banco em partidas específicas. Eles foram preteridos por escolha técnica, já que não têm lesões e nem negociações para saídas.

Parte das mudanças se explicam pela chegada de um novo preparador de goleiros. Afinal, há um mês o clube contratou Rogério Maia. Assim, a comissão técnica mudou a preferência de utilização dos atletas.