Inter atrasa mais uma vez pagamento referente à compra do volante Benjamin

Benjamin foi utilizado no Gauchão. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Mais uma parcela referente ao pagamento da compra do volante Benjamin Arhin não foi efetuada pelo Inter. Esta é a quarta prestação que o clube gaúcho não quita.

Um dos destaques colorados no começo do Gauchão, o atleta foi adquirido junto ao Dansoman Wise XI Football Club em 2025, após passar por um período de testes em 2024.

A negociação girou em torno de 140 mil euros (R$ 821,8 mil na cotação atual). O valor foi dividido em oito parcelas de 17,5 mil euros (R$ 102,7 mil).

O Inter pagou a primeira parcela, mas atrasou a quitação de junho e outubro do ano passado e fevereiro e junho deste ano. A próxima parcela vence em outubro. Ao todo, são cerca de R$ 411 mil atrasados, na cotação atual.

A negociação envolveu a aquisição de metade dos direitos econômicos de Benjamin. Os outros 50% pertencem ao clube africano. O departamento jurídico do Dansoman cogita entrar com uma ação junto à Fifa para receber os valores devidos.

Mais oportunidades

Benjamin surgiu bem nos primeiros jogos do Gauchão, quando os garotos da base foram utilizados. Porém, problemas físicos impediram de ter mais oportunidades na equipe principal.

O Inter realizou um trabalho físico com o jogador nas últimas semanas. A tendência é de que ele volte a ter oportunidades no segundo semestre.