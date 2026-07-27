Inter assume batalha contra o Z-4 e vê pressão aumentar após retomada do Brasileirão

Em Curitiba, equipe foi treinada pelo auxiliar Esteban Conde e foi derrotada pelo Athletico-PR por 2 a 0. Ricardo Duarte / Internacional /Divulgação

Não era novidade que a sequência do Inter após a Copa do Mundo seria pesada, mas os primeiros jogos da equipe deixam o torcedor mais preocupado. Nas derrotas por 2 a 1 para o Cruzeiro e por 2 a 0 para o Athletico-PR, a equipe mostrou as mesmas deficiências apresentadas no primeiro semestre.

O resultado das atuações deixou o Inter com pontuação de zona de rebaixamento: 21, na 16ª posição, à porta do Z-4. O empate entre Vasco e Mirassol fez com que a equipe treinada por Paulo Pezzolano não terminasse a 20ª rodada do Brasileirão entre os quatro últimos. E o empate do Grêmio fez os colorados verem o maior adversário passar à frente na tabela.

Em 2025, o Inter viveu a luta pela permanência na primeira divisão até a última rodada, quando venceu o Bragantino e contou com resultados paralelos. Na época, o time demorou para reconhecer publicamente que esse era o cenário do clube. Desta vez, o discurso na primeira rodada do segundo turno já deixa bem clara a situação.

Após a derrota para o Athletico-PR, o vice-presidente do Inter, Victor Grunberg, reforçou que o foco da equipe no momento é fugir da parte de baixo da tabela.

— A gente tem essa consciência, tem noção da realidade, e o nosso primeiro desafio é sair de perto dessa zona, dessa angústia que é o dia a dia quando a gente beira com poucos pontos. Foi o que a gente viveu no ano passado. Então, esse é o nosso primeiro campeonato e é isso que a gente vai disputar e vai enfrentar agora — explicou o dirigente.

No ano passado, o Inter terminou o primeiro turno da competição com 24 pontos, três a mais em relação à pontuação do time após a 20ª rodada desta temporada. A dura sequência de jogos ainda tem Flamengo, em casa, e Palmeiras, fora. No meio das partidas há dois confrontos contra o Corinthians, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Por mais que direção e comissão técnica reconheçam que o campeonato ainda tem muitas equipes próximas em pontos, o momento pede atenção pela permanência na Série A. Se for concretizada, o Inter poderá, então, sonhar com outros objetivos na temporada.

— Eu não posso estar beirando uma zona de rebaixamento e ficar falando em G4. O primeiro objetivo é a gente se livrar desta angústia desse momento. Construir os pontos no campeonato, se distanciar um pouco desse grupo — concluiu Victor Grunberg.

Próximos passos

Para os próximos jogos, o Inter espera ter o meia Calebe à disposição, assim como um novo centroavante, a prioridade do clube no mercado, que pode ser Alex Arce.

A carência no ataque ficou, mais uma vez, evidente contra os paranaenses, já que o jovem João Bezerra, de poucos minutos no time principal, teve de entrar na vaga de Alerrandro, que teve uma atuação ruim. Ofensivamente, o Inter não aproveitou as chances claras contra o Cruzeiro e teve dificuldades para criá-las contra o Furacão.

As falhas individuais resultaram nos dois gols do Athletico-PR, que teve oportunidades para marcar mais vezes durante os 90 minutos. O esquema com os três zagueiros de origem em campo também deverá ser revisto pela comissão técnica, já que não foi o suficiente para proteger a defesa nos dois jogos após a retomada.

O próximo jogo do Inter é nesta quarta-feira (29), às 19h30min, contra o vice-líder Flamengo, pela 21ª rodada. Será mais uma chance de tirar distância da zona de rebaixamento ou de entrar de vez no sofrimento que atormentou o torcedor em 2025.