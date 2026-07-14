Inter

Ainda em julho
Notícia

Inter apresentará ao Conselho Deliberativo alternativas para recuperar as finanças do clube; veja os detalhes

Consultoria contratada fez recomendações que não devem ser acolhidas na totalidade

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Lucas Katsurayama

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS