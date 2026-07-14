Inter apresentará ao Conselho Deliberativo alternativas para recuperar as finanças do clube; veja os detalhes

Inter montou grupos de estudos para pensar planos para reequilibrar as finanças. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O mês de julho do Inter promete ser de debate interno sobre a saúde financeira do clube. A ideia é que o grupo que estudou nos últimos meses possíveis estruturas jurídicas e modelos de governança apresente opções para análise e apreciação do Conselho Deliberativo antes de agosto, mas ainda sem data confirmada.

Em agosto de 2025, o Inter anunciou uma comissão especial e um comitê técnico para "estruturar tecnicamente alternativas para o futuro". Do primeiro grupo, fazem parte: Alessandro Barcellos, Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros, Pedro Paulo Záchia e Sérgio Juchem. Do segundo: Aod Cunha, Carlos Rossi, Daniel Cravo, Fábio Bernardi, Maximiliano Carlomagno e Rogério Pastl. Posteriormente, alegando questões pessoais e profissionais, o ex-presidente Fernando Carvalho deixou a comissão.

Os responsáveis contrataram a Alvarez & Marsal, uma consultoria especializada em melhoria de desempenho empresarial e gestão de recuperação, para estudar o cenário do clube e apresentar alternativas. A empresa apontou um processo de nove anos para que o Colorado enfrente a dívida, tenha maior saúde financeira e possa competir esportivamente a partir de investimentos. O estudo foi divulgado primeiramente pelo Correio do Povo.

A reportagem de Zero Hora apurou que o levantamento foi apreciado pelos grupos de estudos, deve ser levado ao Conselho, mas não como a única e principal sugestão. Ideias da Alvarez & Marsal foram acolhidas e aplicadas em um plano diferente que será apresentado aos conselheiros.

Propostas do estudo

A consultoria sugeriu, em uma primeira fase, que o clube peça recuperação judicial. O impacto na credibilidade, porém, preocupa e há uma leitura de que isso não deve avançar. Outra opção seria o Regime Centralizado de Execuções, que unifica dívidas em um único juízo.

Além disso, essa etapa propõe mudanças estatutárias na governança. A ideia seria reduzir o poder de dirigentes eleitos para fortalecer profissionais contratados.

Como o clube entende que a maior urgência é atacar a dívida, a alteração de governança também não deve ir adiante em um primeiro momento. O objetivo imediato é concentrar o debate nas finanças.

O estudo traz que, em um segundo momento, o Inter precisa aumentar as suas receitas e reduzir as dívidas. Assim, o clube estará organizado financeiramente para o terceiro passo.

A última etapa sugerida é a SAF. Com as contas organizadas, o clube teria maior poder de negociação e, com isso, o "dinheiro novo" para investimentos.

Os passos seguintes

Nos próximos dias, o Conselho Deliberativo será convocado para conhecer as ideias dos grupos de estudos. A partir de então, os membros vão debater e escolher o melhor caminho para o Colorado.