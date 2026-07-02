Inter apresenta zagueiro Maripán; acompanhe ao vivo

Novo zagueiro do Inter, Guillermo Maripán será apresentado nesta quinta-feira (2). O defensor de 32 anos assinou contrato até dezembro de 2028.
Maripán estava no Torino, da Itália. Formado na Universidad Católica, do Chile, o jogador foi contratado pelo Alavés, da Espanha, em 2017. Depois, defendeu o Monaco por cinco temporadas, até chegar ao futebol italiano.
Com características mais físicas e forte na bola aérea, o zagueiro passa a ser mais uma opção para Paulo Pezzolano, que tem Clayton Sampaio, Félix Torres, Juninho, Mercado e Victor Gabriel para o setor.