Inter apresenta novo goleiro para a temporada de 2026; confira ao vivo

Contratado para disputar uma vaga no gol do Inter, o goleiro Matheus Cunha será apresentado nesta segunda-feira (20) no CT Parque Gigante em Porto Alegre.

Ele foi anunciado pelo clube gaúcho na última sexta e assinou por empréstimo até junho de 2027.

Cunha chega no Colorado após perder a titularidade no Cruzeiro depois de falhas em sequência. Foram 12 jogos disputados e 13 gols sofridos.

O novo goleiro do Inter irá brigar pela titularidade com Rochet e também Anthoni. No primeiro jogo após a parada para a Copa, o titular, justamente contra o Cruzeiro, deve ser Anthoni.