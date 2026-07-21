Inter anuncia nova comissão técnica para o sub-17

Após demitir o técnico e dois profissionais da equipe sub-17, o Inter anunciou a nova comissão técnica da categoria nesta terça-feira (21). Aos 36 anos, Jardel Zamberlan assume o comando da equipe, ao lado do preparador físico Maurício Mandracio.
A estreia será nesta terça-feira (21), contra o Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.
Zamberlan já fazia parte do estafe colorado. Ele era auxiliar técnico da equipe sub-20, cargo que ocupava desde sua chegada ao clube, no início de maio.
Antes de chegar a Porto Alegre, ele trabalhou no Botafogo (sub-20 e sub-17). Em times profissionais, foi treinador do Capivariano.
Sub-17
O Inter ocupa a 13ª colocação no Brasileirão sub-17, com três vitórias, um empate e quatro derrotas. A equipe venceu o Bahia por 1 a 0, em casa, na última rodada da competição.
No Gauchão, o time chegou com 100% de aproveitamento até a final do torneio. Nas penalidades, perdeu o título para o Grêmio.
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