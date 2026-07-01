Inter anuncia a contratação de zagueiro da seleção chilena

O Inter tem um novo zagueiro. Guillermo Maripán foi anunciado nesta quarta-feira (1º) e chega como a primeira contratação do clube na metade do ano. O contrato é válido até 2028. Titular da seleção chilena, o defensor estava no Torino, da Itália, desde 2024.
Aos 32 anos, Maripán retorna ao futebol sul-americano após nove anos na Europa. Formado na Universidad Católica, do Chile, ele foi contratado pelo Alavés, da Espanha, em 2017. Depois, defendeu o Monaco por cinco temporadas, até chegar ao futebol italiano.
Com características mais físicas e forte na bola aérea, o zagueiro passa a ser mais uma opção para Paulo Pezzolano, que tem Clayton Sampaio, Félix Torres, Juninho, Mercado e Victor Gabriel para o setor.
Convocado desde 2017, Maripán acumula mais de 60 partidas pelo Chile e já disputou três edições da Copa América. Recentemente, participou dos amistosos contra Portugal e República Democrática do Congo, seleções que disputam a Copa do Mundo.
O jogador deve chegar em Porto Alegre nos próximos dias. A janela de transferências do futebol brasileiro abre em 20 de julho, o que não impede o atleta de treinar normalmente com o grupo e que também não deve dificultar a sua estreia no retorno dos jogos do Inter, em 22 de julho, contra o Cruzeiro.
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