Inter anuncia a contratação de meia 

Calebe defendeu o Alavés por empréstimo. @alaves / X/Reprodução

O Inter anunciou o seu segundo reforço para a metade do ano. O meia Calebe, de 26 anos, chega por empréstimo até junho de 2027. O jogador estava no Fortaleza.

O atleta foi formado nas bases de São Paulo e Atlético-MG. A estreia no profissional foi no Galo, em 2020. No ano seguinte, conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil pela equipe. Em 2023 foi negociado com o Fortaleza.

No clube nordestino, Calebe ajudou a levar o time ao vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2023. Depois, enfrentou problemas físicos, em especial na coxa, que o impediram de ter regularidade.

Entre julho de 2025 e junho deste ano, o meia esteve emprestado ao Alavés, da Espanha. A contratação foi um pedido de Eduardo Coudet, que treinava o clube e trabalhou com Calebe no Galo. No futebol espanhol, disputou 20 jogos, sendo 15 como titular.

O jogador pode atuar em mais de uma posição no meio de campo. Costuma jogar como uma espécie de camisa 8 ou até como um armador. Também pode estar no lado direito do setor.