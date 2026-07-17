Inter anuncia a contratação de goleiro

Matheus Cunha é o novo goleiro do Inter. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

O Inter tem um novo goleiro. Matheus Cunha, de 25 anos, foi anunciado de forma oficial nesta sexta-feira (17) e chega ao clube por empréstimo até junho de 2027.

O jogador pertence ao Cruzeiro e tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2028. Ele foi contratado no começo deste ano, mas não deixou boas impressões no torcedor.

Após o titular da posição, Cássio, ter uma lesão grave no joelho, Cunha precisou ser acionado e ganhou oportunidades. Foram 12 jogos disputados e 13 gols sofridos. O jogador ficou marcado por falhas em sequência e perdeu a titularidade para atletas mais jovens.

Ao perder espaço com Artur Jorge, o goleiro virou uma peça negociável no elenco, o que facilitou a vinda para o Inter.

Ficha técnica

Nome completo: Matheus Cunha Queiroz

Matheus Cunha Queiroz Data de nascimento: 24 de maio de 2001

24 de maio de 2001 Naturalidade: Tupi Paulista (SP)

Tupi Paulista (SP) Altura: 1,93m

1,93m Posição: Goleiro

Goleiro Carreira: Flamengo em 2020; Cruzeiro em 2026

José Contreras

A primeira opção do clube gaúcho era o venezuelano José Contreras. Contudo, a pedida elevada do Barcelona-EQU para negociar o jogador o afastou do Beira-Rio.

Matheus Cunha chega ao Inter para ser a "sombra" de Rochet. Em 2023, ele viveu a melhor temporada da carreira ao disputar 36 jogos pelo Flamengo. No clube carioca, trabalhou com Rogério Maia, atual preparador de goleiros do Inter.