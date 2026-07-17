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Inter analisa a contratação de centroavante que disputou a La Liga

Uruguaio esteve emprestado ao Real Oviedo, clube que joga o Campeonato Espanhol

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Lucas Arruda

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