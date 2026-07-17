Inter analisa a contratação de centroavante que disputou a La Liga

Thiago Borbas estava no Real Oviedo. Real Oviedo / Divulgação

O centroavante Thiago Borbas, 24 anos, foi oferecido ao Inter. O uruguaio, que pertence ao Bragantino, esteve emprestado ao Real Oviedo no último semestre, na disputa da primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Borbas tem contrato com o Bragantino até dezembro de 2027. O Inter analisa o nome do atacante, especialmente pela possibilidade de contratá-lo por empréstimo. O clube paulista não se opõe a esta modalidade de transferência.

Treinos em Montevidéu

Após o término do vínculo na Espanha, o uruguaio ainda não se reapresentou no Brasil. Por enquanto, realiza treinamentos em Montevidéu, aguardando a definição do futuro. Thiago Borbas foi contratado pelo Bragantino em 2023, após grande destaque pelo River Plate-URU.

Pelo clube paulista, disputou 134 jogos, marcou 27 gols e concedeu seis assistências. Em 2022, foi artilheiro do Campeonato Uruguaio com apenas 20 anos e adquirido logo na sequência por cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões na época).