Inter analisa a contratação de artilheiro da Libertadores que jogou a Copa do Mundo

O Inter segue na busca por um centroavante para o restante da temporada. Após a saída de Rafael Borré para o River Plate, o clube sondou Alex Arce, do Independiente Rivadavia, artilheiro da Libertadores deste ano.
A equipe argentina pede cerca de US$ 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15 milhões) pelo atleta. O negócio é considerado difícil.
Aos 31 anos, Arce foi convocado pelo Paraguai para a Copa do Mundo e participou de duas partidas na campanha até a fase de mata-mata, contra Estados Unidos e Austrália.
O atacante marcou 11 gols em 17 jogos nesta temporada, oito deles na Libertadores.
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