Inter ainda aguarda propostas para realizar grande venda na temporada 

Borré se despediu da torcida do Inter pelas redes sociais no último sábado. Jeff Botega / Agencia RBS

Após concluir a venda de Borré para o River Plate, onde vai ganhar algo em torno de 3,5 milhões de dólares (R$ 18 milhões) pela liberação antecipada do atacante colombiano, o Inter ainda aguarda propostas mais volumosas por ativos do atual elenco.

A necessidade de fazer caixa é urgente e negociar jovens atletas seria o ideal para o momento. Alguns jogadores estão na vitrine. São os casos de Allex e Victor Gabriel, que fazem parte do elenco principal, e poderiam despertar o interesse europeu.

O problema é que, segundo os próprios dirigentes colorados, até o momento, nenhuma proposta oficial chegou à mesa do presidente do Inter, Alessandro Barcellos. A ideia é que essa situação seja alterada com as abertura das janelas de transferências para o Exterior.

Além dos jovens, jogadores não formados pelo clube também podem entrar na fila de saídas. O goleiro Sergio Rochet, que retorna ao Inter após disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai, também pode receber propostas para deixar o Estádio Beira-Rio.

De concreto, até o momento, apenas a venda de Rafael Borré para o River Plate. A concretização do negócio ocorreu no sábado (4), quando o Inter comunicou a saída do atacante colombiano. Nos próximos dias, a expectativa é de que o mercado de transferências seja aquecido com propostas chegando por ativos colorados.

O balanço colorado apresenta uma necessidade de que aproximadamente R$ 200 milhões sejam adquiridos com vendas de jogadores ao longo da atual temporada.