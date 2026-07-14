Inter acerta saída de meia para o futebol do Catar

Bruno Tabata não conseguiu se firmar como titular no Colorado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Bruno Tabata está de saída do Inter. O meia está sendo emprestado por um ano ao Qatar SC, clube de Doha, no Catar.

O contrato com a equipe do Oriente Médio prevê opção de compra ao fim do período, na metade de 2027. O vínculo com o Colorado vai até o final do próximo ano.

O Inter comunicou que o atleta não participou do treino desta terça-feira (14), mesmo dia em que ele viaja para Doha. Assim que chegar ao Catar, ele realizará exames médicos. Se for aprovado, será anunciado pelo novo clube.

Bruno Tabata já defendeu o Qatar SC, entre 2023 e 2024, antes de chegar ao Inter. Na época, estava emprestado pelo Palmeiras.

O meia chegou ao Inter em agosto de 2024, após ser contratado em definitivo junto ao Palmeiras. O jogador disputou 69 jogos, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Em 2025, ele esteve no elenco campeão gaúcho.

Confira o comunicado do Inter

O Sport Club Internacional e o atleta Bruno Tabata estão com negociações avançadas para a realização de sua transferência.

Em razão do andamento das tratativas, o jogador foi liberado das atividades com o restante do elenco para viajar, realizar os exames médicos e finalizar os trâmites documentais necessários à conclusão da operação.

Caso a transferência seja concretizada, o Clube comunicará oficialmente.