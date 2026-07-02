Inter acerta a contratação de meio-campista

Calebe pertence ao Fortaleza, mas atuou no futebol espanhol recentemente. Mateus Lotif / Fortaleza,Divulgação

O Inter fechou a sua segunda contratação para a metade do ano. O meia Calebe, 26 anos, assinará contrato de empréstimo até o fim desta temporada, com opção de compra no valor de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,9 milhões).

As conversas avançaram nos últimos dias, e a negociação foi concluída nesta quinta-feira (2). O jogador é aguardado nos próximos dias em Porto Alegre.

O meia pertence ao Fortaleza, mas esteve emprestado ao Alavés, da Espanha, entre julho de 2025 e junho de 2026. Por lá, disputou 20 partidas, 15 como titular, sem marcar gols nem dar assistências.

Formado nas categorias de base de São Paulo e Atlético-MG, o meia foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, em 2021. Dois anos depois, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana pelo Fortaleza, clube em que conquistou a Copa do Nordeste, em 2024.

Calebe pode fazer mais de uma função do meio. Na carreira, ele já atuou na armação, como um camisa 10, ou como um segundo homem do setor, como um camisa 8. O atleta também jogou pelo lado direito.