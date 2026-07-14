Inter acerta a contratação de goleiro do Cruzeiro

Matheus Cunha tem 25 anos e estava no Cruzeiro. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

O Inter chegou a um acordo com o Cruzeiro pela contratação de Matheus Cunha. O goleiro chegará a Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos. Se for aprovado, assinará com o novo clube. O vínculo é de empréstimo por um ano com opção de compra.

A ideia do Inter é ter um jogador para disputar posição com Rochet, titular de Paulo Pezzolano. O primeiro nome tentado foi o venezuelano José Contreras, que tem contrato por encerrar com o Barcelona-EQU no fim do ano. Contudo, a pedida elevada por parte dos equatorianos fez o negócio esfriar.

No Inter, Matheus Cunha voltará a trabalhar com Fabinho Soldado, atual executivo de Futebol do Inter, e com Rogério Maia, que chegou recentemente ao time gaúcho. O preparador de goleiros esteve no clube carioca entre 2023 e 2025 e participou diretamente do melhor momento de Cunha na equipe.

Por mais que o jogador não venha de um bom momento no Cruzeiro, o Inter acredita na recuperação do atleta. Entre os motivos estão a experiência em jogos de Série A, já que foi titular no Flamengo e, em um curto período, no clube mineiro, além de ser um jogador bem avaliado pelas comissões técnicas com quem já trabalhou.

O Inter também leva em consideração a idade do goleiro como um ponto positivo. Com 25 anos, ele ainda tem potencial para evoluir e recuperar o bom momento que teve em 2023.

Trajetória

Formado na base do São Paulo, Cunha chegou ao Flamengo em 2020 para jogar no time sub-20 com o aval de Rogério Ceni, que treinava a equipe principal. Ele viveu o melhor momento da carreira em 2023, quando terminou a temporada com 36 jogos disputados, a maioria sob o comando de Jorge Sampaoli.

Depois, foi utilizado como titular em jogos da Copa do Brasil, em 2024, quando Tite era o treinador. Após a chegada de Filipe Luís, perdeu espaço novamente.

Em janeiro deste ano, foi anunciado pelo Cruzeiro após acertar um pré-contrato. Na equipe, disputou 12 jogos e sofreu 13 gols.