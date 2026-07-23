Inter 1x2 Cruzeiro: veja os gols e os melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Inter não teve um bom retorno ao Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (22), o Colorado perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, no Beira-Rio, e desperdiçou a chance de se afastar da zona de rebaixamento. Com a derota, o Colorado estaciona na 14ª colocação, com 21 pontos.
Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o zagueiro Victor Gabriel cometeu uma falta dura no atacante Gabriel Pec e foi expulso. Com um a mais, logo o Cruzeiro ampliou com Matheus Pereira. Carbonero descontou na reta final da partida.
O Inter volta a campo no sábado (25), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, a partir das 18h30min. A partida será válida pela 20ª rodada do Brasileirão, que marca o começo do segundo turno da competição.
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