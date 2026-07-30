Inter 1x1 Flamengo: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Inter e Flamengo ficaram no empate na noite desta quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão. O Colorado saiu na frente com gol de Vitinho, no primeiro tempo, mas Samuel Lino igualou o placar na reta final da partida e garantiu o 1 a 1.
Com o ponto conquistado, o Inter chega aos 22 e se garante fora do Z-4 até o final da rodada, ocupando a 16ª posição. O próximo compromisso colorado é no domingo (2), contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.
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