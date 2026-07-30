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Inter 1x1 Flamengo: veja gols, notas dos jogadores e situação no Brasileirão

Colorado empatou, mas segue perto da zona de rebaixamento do campeonato

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