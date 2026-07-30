Inter 1x1 Flamengo: veja gols, notas dos jogadores e situação no Brasileirão

Inter teve boa atuação contra o Flamengo. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter surpreendeu o Flamengo no Beira-Rio, dominou a partida e por pouco não venceu o atual campeão da América jogando em casa.

Apesar de ceder o 1 a 1 no final, o Colorado deu boas esperanças aos torcedores de que pode se manter na Série A do Brasileirão. Sobretudo por ter aberto o placar, com Vitinho, e ter conseguido segurar a vantagem até os 34 minutos do segundo tempo, quando Samuel Lino empatou a partida.

O resultado impede a equipe de Paulo Pezzolano de passar a semana no Z-4, ocupando a 16ª posição, com os mesmos 22 pontos do Grêmio, mas com saldo melhor e um jogo a mais. Agora, vira a chave para a Copa do Brasil. São dois jogos contra o Corinthians, um no domingo e outro na quinta-feira.

Tabela do Brasileirão

Como foi o jogo?

Pezzolano surpreendeu mais uma vez. A começar pelo gol. Matheus Cunha fez sua estreia justamente contra o melhor ataque do Brasileirão. Bruno Gomes voltou para o lado direito, ora como lateral, ora como zagueiro, com auxílio de Vitinho. A outra novidade foi Alan Patrick como substituto de Alerrandro, que ficou no banco. O camisa 10 formou dupla de ataque com Carbonero.

A postura do Inter foi de encarar o adversário de frente. E desde o início. Aos três minutos, Alan Patrick tabelou com Carbonero, trouxe para dentro e bateu. A bola desviou na defesa e saiu à direita de Rossi.

Essa coragem do Inter para jogar foi premiada aos 26. Carbonero foi lançado em velocidade, às costas de Léo Pereira, em ótimo passe de Alan Patrick. O colombiano chutou, Rossi defendeu. Na volta, Vitinho dividiu, ajeitou e bateu de pé esquerdo, Varela ainda tentou salvar em cima da linha, mas não conseguiu: 1 a 0.

A segunda etapa começou com pressão do Flamengo. Os visitantes passaram a ocupar o campo de ataque e a forçar jogadas para a área do Inter. Quando o Inter era melhor e conseguia até controlar o jogo, veio a sequência de erros que culminou no empate do Flamengo, aos 34.

Alan Patrick, que seria substituído, foi desarmado no meio-campo. Pedro foi lançado, ganhou de Juninho e bateu, Matheus Cunha fez uma grande defesa. Matheus Bahia teve a chance de cortar, mas foi mal, deu de bico, no pé de Arrascaeta, que passou para Bruno Henrique e esse para Samuel Lino chutar para o gol: 1 a 1.

Melhores momentos

Opinião dos colunistas

As notas da Cotação ZH

Dois jogadores de defesa foram os grandes destaques no Inter contra o Flamengo. Na zaga, Gabriel Mercado levou nota 7,5 ao anular o atacante Pedro. No meio-campo, Villagra mostrou grande entrega e também levou nota 7,5. Confira aqui.

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O que Pezzolano disse

Na entrevista após a partida, Paulo Pezzolano reconheceu que o Inter podia ter saído com vitória, mas elogiou a postura dos atletas.

Quero dar os parabéns aos jogadores, porque correram muito e foram muito aplicados. Dessa forma, o Inter é competitivo e vamos somar muitos pontos PAULO PEZZOLANO técnico do Inter

Satisfeito pelo que fizeram os jogadores. Insatisfeito porque queríamos os três pontos e acho que podíamos ter os levado. Mas muito satisfeito pelo que os jogadores fizeram dentro de campo PAULO PEZZOLANO técnico do Inter

Próximo jogo do Inter

Após o empate em 1 a 1 contra o Flamengo, em casa, o Inter voltará a entrar em campo no fim de semana. No próximo domingo (2), a equipe enfrentará o Corinthians, às 19h30min, no Estádio Beira-Rio.

A partida será válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta será disputada na semana seguinte, na quinta-feira (6), às 20h, na Arena Corinthians.

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