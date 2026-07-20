Goleiro do Inter lembra lesão e promete brigar pela titularidade: "Venho para conquistar a posição"

Jogador foi apresentado na sala de imprensa do Estádio Beira-Rio. @scinternacional / X/Reprodução

Entusiasmado com a oportunidade de jogar no Inter, o goleiro Matheus Cunha não pensou duas vezes ao receber o convite de Fabinho Soldado. Por mais que esteja emprestado por um ano, o goleiro de 25 anos deixou claro em sua apresentação, nesta segunda-feira (20), que quer ficar além do período no Estádio Beira-Rio.

A apresentação começou com elogios de Fabinho, que justificou a contratação pela boa formação de Cunha nas categorias de base e pelo trabalho que desenvolveram juntos no Flamengo.

O goleiro mostrou confiança e disse que quer orgulhar o torcedor colorado. Apesar de, no momento, ele não ser a primeira opção de Paulo Pezzolano, Matheus Cunha garante que não faltará empenho para ser titular.

— Eu venho aqui para conquistar a minha posição, como conquistei com 21 anos de idade. Eu era titular do Flamengo com 21 anos de idade. E venho aqui para brigar pela minha posição, para ser titular. Mas isso quem vai falar é o campo — disse Matheus Cunha.

Questionado sobre a sua postura em campo, Matheus Cunha elencou as principais características:

— A minha principal característica é a saída com os pés, tenho muita qualidade para jogar com os pés. Liderança, fazer milagres e acredito que o trabalho vai proporcionar isso.

Cirurgia no Cruzeiro

Matheus Cunha chega ao Inter após um primeiro semestre conturbado no clube mineiro. Com falhas em sequência, o atleta ficou marcado negativamente pelo torcedor e teve a saída facilitada por empréstimo. No começo da passagem no Cruzeiro, o atleta teve uma entorse no joelho direito e foi operado.

— Quando eu chego no Cruzeiro, eu tenho uma cirurgia com quatro dias, no joelho. Aí, bem na minha transição, o Cássio lesiona. E eu, na ambição de querer ajudar, retorno antes do tempo. E nunca vou fugir das batalhas. Nunca vou fugir. E quando o Fabinho me propôs a oportunidade, eu não tive dúvida — explicou o jogador.

Aos 25 anos, o jogador destacou a importância da psicologia em momentos de pressão e revelou fazer acompanhamento com profissional particular. Segundo o goleiro, a cobrança é algo normal no esporte.

— Acho que todo jogador de futebol tem pressão. Hoje, a pressão está no futebol, ainda mais vestindo uma camisa como essa, que é grande. Então, é saber administrar isso. Eu acredito muito no trabalho. É treinar dia a dia para poder evoluir sempre e conquistar coisas grandes aqui — disse.

Disputa com Anthoni e Rochet

Matheus Cunha já realizou treinos no CT Parque Gigante. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Matheus Cunha não chega com status de titular, mas para disputar a posição. Com a instabilidade de Rochet e Anthoni, o goleiro tem um caminho para ser a primeira opção de Paulo Pezzolano. Apesar disso, ele fez elogios aos companheiros e avalia que não será uma disputa fácil.

— Tive já a oportunidade de trabalhar com os dois, são dois grandes goleiros. A pressão é do futebol, ainda mais a nossa posição de goleiro. E os dois que estão trabalhando são dois grandes goleiros — comentou.

Com poucos dias em Porto Alegre, Cunha disse que deseja permanecer na cidade além do período do contrato de empréstimo, de um ano.

— Quero trabalhar, quero conquistar grandes coisas aqui, quero ficar bastante tempo aqui e proporcionar muita alegria para a torcida colorada — concluiu o novo goleiro do Inter.