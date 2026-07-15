Goleiro do Inter é novamente ausência em treino desta quarta

Rochet disputou 17 partidas pelo Inter em 2026 André Ávila / Agencia RBS

Nesta quarta-feira (15), o treino do Inter foi marcado pela ausência de Rochet novamente. O goleiro uruguaio ficou de fora dos trabalhos de toda a semana com o restante do elenco e realizou apenas atividades individualizadas na academia do CT Parque Gigante.

Após o retorno da participação na Copa do Mundo pelo Uruguai, com 45 minutos disputados contra a finalista Espanha, o clube estabeleceu que o atleta passaria por uma espécie de pré-temporada dentro do período de treinamentos, na preparação para as competições do segundo semestre. O mesmo cenário foi aplicado aos zagueiros Félix Torres e Guillermo Maripán, que já integram os treinos com o grupo de jogadores.

A inconstância de Rochet e o baixo desempenho no início da temporada acenderam o sinal de alerta na direção colorada. Nesta semana, o Inter acertou a chegada de Matheus Cunha, goleiro do Cruzeiro, de 25 anos. O novo reforço chega a Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames e assinar o contrato de empréstimo válido por um ano.