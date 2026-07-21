Ganhar duas posições ou pontuação de Z-4: o melhor e o pior cenários para o Inter na 19ª rodada do Brasileirão

Última vitória do Inter na competição foi contra o Vasco, no Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Antes de enfrentar o Cruzeiro, no primeiro jogo oficial da equipe após a Copa do Mundo, o Inter já sabe que não terminará a 19ª rodada na zona de rebaixamento. O jogo no Estádio Beira-Rio, marcado para iniciar às 21h30min desta quarta-feira (22), é um confronto direto dado a proximidade das duas equipes na tabela.

Até o momento, a rodada foi positiva para o Inter. Santos, Grêmio e Vasco, equipes que poderiam ultrapassar a equipe na classificação perderam seus jogos. O Remo ainda pode passar o time de Paulo Pezzolano, mas o cenário é menos provável.

Em caso de vitória no Beira-Rio, o time gaúcho ganhará, no mínimo, uma posição. No melhor dos cenários, ainda pode superar o Corinthians e terminar a rodada em 12° lugar.

Melhor cenário

A condição depende de uma vitória sobre o Cruzeiro. As equipes estão separadas por três pontos, com o Inter levando vantagem no saldo de gols. Um placar positivo mínimo já deixa o Colorado na 13ª colocação.

Há também a possibilidade do Inter superar o Corinthians, 12° lugar, na tabela. Para isso, além da vitória, terá de torcer pela derrota do Timão contra o Remo, na quinta-feira (23), em São Paulo.

Pior cenário

Como os principais candidatos a ultrapassar o Inter nesta rodada perderam, apenas o Remo pode superar o clube na tabela e deixar o Colorado na 15ª colocação, com pontuação de Z-4. Mas o cenário é pouco provável.

Para isso acontecer, o Inter terá de perder para o Cruzeiro. Da mesma forma, o Remo precisará vencer o Corinthians e tirar uma diferença de sete gols de saldo.

Jogos da 19ª rodada

Vitória 1x0 Vasco

Botafogo 2x1 Santos

Fluminense 1x1 Bragantino

Mirassol 2x1 Grêmio

Terça-Feira (21)

19h30min

Atlético-MG x Bahia

Coritiba x Palmeiras

Quarta-feira (22)

21h30min

São Paulo x Athletico-PR

Chapecoense x Flamengo

Inter x Cruzeiro

Quinta-feira (23)

19h30min

Corinthians x Remo