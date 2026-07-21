Ganhar duas posições ou pontuação de Z-4: o melhor e o pior cenários para o Inter na 19ª rodada do Brasileirão

Antes de enfrentar o Cruzeiro, no primeiro jogo oficial da equipe após a Copa do Mundo, o Inter já sabe que não terminará a 19ª rodada na zona de rebaixamento. O jogo no Estádio Beira-Rio, marcado para iniciar às 21h30min desta quarta-feira (22), é um confronto direto dado a proximidade das duas equipes na tabela.
Até o momento, a rodada foi positiva para o Inter. Santos, Grêmio e Vasco, equipes que poderiam ultrapassar a equipe na classificação perderam seus jogos. O Remo ainda pode passar o time de Paulo Pezzolano, mas o cenário é menos provável.
Em caso de vitória no Beira-Rio, o time gaúcho ganhará, no mínimo, uma posição. No melhor dos cenários, ainda pode superar o Corinthians e terminar a rodada em 12° lugar.
Melhor cenário
A condição depende de uma vitória sobre o Cruzeiro. As equipes estão separadas por três pontos, com o Inter levando vantagem no saldo de gols. Um placar positivo mínimo já deixa o Colorado na 13ª colocação.
Há também a possibilidade do Inter superar o Corinthians, 12° lugar, na tabela. Para isso, além da vitória, terá de torcer pela derrota do Timão contra o Remo, na quinta-feira (23), em São Paulo.
Pior cenário
Como os principais candidatos a ultrapassar o Inter nesta rodada perderam, apenas o Remo pode superar o clube na tabela e deixar o Colorado na 15ª colocação, com pontuação de Z-4. Mas o cenário é pouco provável.
Para isso acontecer, o Inter terá de perder para o Cruzeiro. Da mesma forma, o Remo precisará vencer o Corinthians e tirar uma diferença de sete gols de saldo.
Jogos da 19ª rodada
- Vitória 1x0 Vasco
- Botafogo 2x1 Santos
- Fluminense 1x1 Bragantino
- Mirassol 2x1 Grêmio
Terça-Feira (21)
19h30min
- Atlético-MG x Bahia
- Coritiba x Palmeiras
Quarta-feira (22)
21h30min
- São Paulo x Athletico-PR
- Chapecoense x Flamengo
- Inter x Cruzeiro
Quinta-feira (23)
19h30min
- Corinthians x Remo
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