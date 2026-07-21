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Ganhar duas posições ou pontuação de Z-4: o melhor e o pior cenários para o Inter na 19ª rodada do Brasileirão

Equipe volta a entrar em campo na competição com um ponto de distância para a zona de rebaixamento

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Antonio Oliveira

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