Gabriel Pec se pronuncia após ter fratura na perna esquerda em partida contra o Inter: "Já já estarei de volta"

Gabriel Pec saiu lesionado no começo do segundo tempo. Lucas Bubols / Cruzeiro / Divulgação

O atacante Gabriel Pec usou as redes sociais para fazer o primeiro pronunciamento após sofrer uma grave lesão. Na noite de quarta-feira (22), o jogador fraturou a tíbia da perna esquerda após entrada de Victor Gabriel, em jogo contra o Inter, no Beira-Rio.

"Glória a Deus por tudo! Muito feliz de estrear com Vitória por esse clube gigantesco. Agora é focar na recuperação e já já estarei de volta. Obrigado por todas as mensagens de carinho, me sinto muito feliz e amado por todos", escreveu Pec em postagem nas redes.

A partida foi a primeira do jogador na volta ao futebol brasileiro. Ele foi contratado pelo Cruzeiro recentemente por cerca de R$ 60 milhões junto ao Los Angeles Galaxy.

Gabriel Pec passará por tratamento cirúrgico nos próximos dias, e o clube mineiro ainda não consegue prever uma data para seu retorno aos gramados.

O Cruzeiro analisa a possibilidade de pedir afastamento de Victor Gabriel pelo mesmo tempo de recuperação do atacante. O Inter monitora as ações jurídicas e prepara a defesa do seu atleta.

Victor Gabriel se pronunciou

O zagueiro colorado também se pronunciou nas redes sociais e classificou o lance como "infeliz". Da mesma forma, lembrou que sempre foi um jogador leal. Confira a manifestação abaixo:

"Lamento profundamente o ocorrido de ontem (quarta-feira) na partida contra o Cruzeiro. Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão.

Durante toda minha carreira fui um jogador leal e a favor do jogo limpo. Esta foi minha primeira expulsão no profissional e trabalharei para que outras não aconteçam

Entrei em contato ontem mesmo com o Gabriel para pedir minhas sinceras desculpas e desejar a ele uma pronta recuperação. Venho também pedir perdão à torcida do Internacional pela minha conduta.

Continuarei empenhado todos os dias em dar o meu melhor pelo Clube do Povo"