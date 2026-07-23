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Gabriel Pec se pronuncia após ter fratura na perna esquerda em partida contra o Inter: "Já já estarei de volta"

Jogador realizou a primeira partida oficial pelo Cruzeiro e deixou o campo no segundo tempo

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