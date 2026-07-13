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"Fui ficando mais triste": ex-promessa do Inter relembra carreira na Europa e revela como encarou depressão 

Ex-jogador foi agenciado por um dos maiores empresários do mundo, mas largou o futebol sem confirmar as expectativas e precisou se reinventar

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Tomás Hammes

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS