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Reforço no Beira-Rio
Notícia

"Foi uma decisão bastante fácil", diz Guillermo Maripán sobre aceitar proposta do Inter

Zagueiro da seleção chilena já treina com o restante do elenco colorado

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Antonio Oliveira

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