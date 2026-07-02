"Foi uma decisão bastante fácil", diz Guillermo Maripán sobre aceitar proposta do Inter

O Inter apresentou nesta quinta-feira (2) o seu primeiro reforço para a metade do ano. Na sala de imprensa do Estádio Beira-Rio, o zagueiro Guillermo Maripán falou pela primeira vez como jogador colorado.

O chileno de 32 anos estava no Torino, da Itália. Antes, passou por Universidad Católica, do Chile, Alavés, da Espanha, e Monaco, da França. Ele chegou livre ao Inter, após não renovar o vínculo com o time italiano, e assinou contrato até o fim de 2028.

Maripán assinou até o final de 2028 com o Inter. Lucas Katsurayama / Agência RBS

— É um clube muito importante, que tem muita história, e desde o início senti essa energia e essa emoção de querer estar aqui. Eu tive a oportunidade de seguir na Europa, também de vir a outros países aqui na América do Sul. Minha intenção era competir, demonstrar que tenho um bom nível ainda e gostei muito do projeto, quando falei com o Fabinho. E mais a história do clube e tudo o que eu conheço foi uma decisão bastante fácil — explicou o jogador.

Elías Figueroa

No Inter, Maripán vestirá a histórica camisa 3, número que já foi de Índio, mas também de Elías Figueroa. O compatriota, tido por muitos como o maior ídolo da seleção chilena, deu a bênção ao novo zagueiro colorado, que se sentiu honrado pelo apoio.

— É um clube muito reconhecido no Chile pela história de Elías Figueroa. É uma grande referência para mim, um ídolo. E sei que ele conseguiu grandes títulos, tanto a nível profissional e pessoal aqui — comentou o chileno.

Preparação para a estreia