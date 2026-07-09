Ex-Inter tem propostas para seguir na América do Norte

Ex-jogador do Inter, o atacante Enner Valencia está sem clube. Ele tinha contrato de uma temporada com o Pachuca, do México, com possibilidade de renovação por mais um ano. Contudo, as partes chegaram a um acordo para não dar estender o vínculo.
Valencia disputou 22 jogos na sua segunda passagem pelo clube mexicano, marcou oito gols e deu uma assistência. O fim de ciclo na equipe também chega no momento em que o jogador anunciou a aposentadoria de seleção equatoriana. Ele foi titular nos quatro jogos da equipe na Copa do Mundo deste ano e não fez gols.
Livre no mercado, o atacante deve permanecer na América do Norte. Segundo o jornalista equatoriano José Alberto Molestina, Valencia tem quatro propostas: duas de times mexicanos, uma de um clube dos Estados Unidos e outra de uma equipe da Arábia Saudita, a que menos interessa o atleta.
O Diario As apontou que cinco times do México demonstraram interesse no jogador nas últimas semanas. América, Atlas, Monterrey, Pumas e Tigres, clube que Valencia defendeu entre 2017 e 2020.
Aos 36 anos, Enner Valencia declarou publicamente que sonha encerrar a carreira no Emelec, do Equador. Entretanto, o retorno ao futebol de seu país não deve acontecer neste momento por conta do alto salário que recebe. No Pachuca, ele recebia 3,7 milhões de dólares.
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