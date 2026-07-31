Ex-Inter revela drama familiar, fala sobre ausência no Cruzeiro e tem futuro incerto

Filho de William ficou internado em estado grave na UTI, em Porto Alegre. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O ex-lateral-direito do Inter William, que atua no Cruzeiro, voltou a ser escalado como titular após três meses na vitória do clube mineiro por 1 a 0 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão, nesta quinta (31). O jogador vinha sofrendo com problemas familiares e, na tentativa de conciliar o drama da internação do filho com os jogos, acabou se tornando reserva de Fagner no lado direito defensivo.

William falou após a partida e revelou o que ele e sua família passaram durante os últimos meses. O filho do jogador, Pedrinho, lidou com complicações no mês de maio, quando precisou ser internado em estado grave na UTI, em Porto Alegre.

— Eu nunca falei isso. Quando a gente se abre, claro que tem pessoas muito boas que acabam falando coisas boas para a gente, mas também tem pessoas ruins. Nós, jogadores, ficamos com medo de abrir nossa vida pessoal, mas realmente passei um momento muito complicado com meu filho — explicou.

Na época, o lateral-direito estava concentrado para o jogo contra o Bahia, em Salvador, mas foi liberado para ficar com a família enquanto o filho se recuperava. Ele voltou aos gramados na vitória sobre o Inter, ganhou minutos diante do Botafogo e foi titular na vitória sobre o Coxa na noite de quinta.

Apesar do susto, Pedrinho já está com o quadro estabilizado e se encontra em casa com a família. O efeito da melhora no quadro do filho trouxe alívio para William, favorecendo o desempenho nos jogos do Cruzeiro.

— A gente venceu depois de muito tempo, praticamente dois meses e alguns dias no hospital, e é onde tive bastante tempo para pensar também e estar com meu filho. Então, fico muito feliz que ele está bem, está em casa, está muito melhor do que ele estava antes. Isso dá uma tranquilidade a mais, acho que todo pai sentiria isso. Agora estou aliviado — afirmou o lateral.

Vai ficar?

O contrato de William com a Raposa está em fase final. O vínculo com o Cruzeiro termina em 31 de dezembro e o jogador já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, saindo de graça no final do ano.

O ex-atleta do Inter explicou que as conversas ainda não aconteceram de maneira concreta e desconversou sobre uma renovação:

— Não teve muita conversa. Acredito que estou trabalhando muito bem, com a cabeça boa, me esforçando bastante. Mesmo quando não jogo, tento ajudar meus companheiros. Às vezes, é falando alguma coisa. Fiquei feliz por estar em campo. Estou trabalhando no dia a dia, me esforçando.

O jogador está no Cruzeiro desde 2023 e foi um dos principais nomes da posição nas últimas temporadas. Em 169 jogos com a camisa da Raposa, William marcou seis gols e distribuiu 25 assistências.