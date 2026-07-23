"Estamos devendo para a torcida": jogadores do Inter lamentam derrota para o Cruzeiro

Estreante, Maripán foi titular na partida. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter voltou ao Brasileirão, na noite de quarta-feira (22), com derrota. O Colorado perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, no Beira-Rio, e estacionou na 14ª colocação da tabela, com 21 pontos. Kaio Jorge e Matheus Pereira marcaram para a Raposa, e Carbonero descontou. A partida ficou marcada pela expulsão do zagueiro Victor Gabriel, que cometeu falta violenta em Gabriel Pec e recebeu o vermelho direto.

Para a partida, Paulo Pezzolano optou por uma formação com três zagueiros. Estreante com a camisa do Inter, Maripán admitiu que foi um jogo difícil devido a expulsão de Victor Gabriel, mas que se sentiu bem fisicamente.

— Já tínhamos treinado com essa formação antes. Temos várias formas diferentes de treinar. Acho que nosso técnico é muito bom nisso, ele nos prepara para qualquer cenário, inclusive jogar com um a menos, e nos sentimos confortáveis ​​com isso.

Bruno Gomes disse que "treino não faltou" durante os mais de 40 dias de parada para a Copa, mas que "dia de jogo é muito diferente":

— Não tem como ficar lamentando muito. Agora, é ver os detalhes, ver o que a gente errou, e temos que ter atenção aos erros. Sabemos que estamos devendo para a torcida. A gente tem pouco tempo de um jogo ao outro, mas temos que estar preparado.

Com a derrota, o Inter estaciona na 14ª posição, com 21 pontos. O Colorado volta a campo no sábado (25), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

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