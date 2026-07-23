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"Estamos devendo para a torcida": jogadores do Inter lamentam derrota para o Cruzeiro

Colorado perdeu por 2 a 1, no Beira-Rio, pela 19ª rodada

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