"Espero ficar aqui por bastante tempo", diz novo goleiro do Inter

Matheus Cunha chega por empréstimo junto ao Cruzeiro por um ano. Reprodução / Youtube, GZH

Anunciado na sexta (17), o goleiro Matheus Cunha foi apresentado nesta segunda (20), no Estádio Beira-Rio. O jogador chega por empréstimo junto ao Cruzeiro por um ano, ou seja, até a metade de 2027.

Aos 25 anos, o goleiro vem de um primeiro semestre ruim no clube mineiro, que não dificultou a sua saída para o Inter.

Nesta temporada, são 12 jogos disputados e 13 gols sofridos. No novo clube, ele vestirá a camisa 23 e terá a oportunidade de uma "segunda chance" em 2026.

— O que aconteceu no Cruzeiro foram águas passadas. Tenho total confiança da minha qualidade e venho para o Inter para poder ajudar. O Fabinho conhece do tempo de Flamengo. Eu venho feliz e com muita ambição para trabalhar e poder recolocar o Inter no lugar que ele nunca deveria ter saído — disse Matheus Cunha.

Disputa pela titularidade

Em Porto Alegre, ele disputará posição com Rochet e com Anthoni. Além disso, irá reencontrar o preparador de goleiros Rogério Maia. Em 2023, quando viveu o melhor momento da carreira, no Flamengo, Cunha trabalhou com o profissional. Na seleção de base, também conviveu com Eduardo Melgarejo, atual auxiliar da preparação de goleiros do Inter.

— Quando o Fabinho me propôs a oportunidade, eu não tive dúvida. Sei do tamanho do Inter. Conheço muitos profissionais que estão aqui. Já tive o privilégio de trabalhar com o Maia no Flamengo, fomos campeões juntos. Trabalhei com o Dudu, que é o auxiliar dele na seleção de base. Não tenho dúvida da qualidade do trabalho deles também. Isso vai me ajudar muito. E eu estou muito feliz, espero ajudar muito o Inter e ficar aqui por bastante tempo — destacou o goleiro.

Matheus Cunha não poderá ser relacionado para a partida contra o Cruzeiro, nesta quarta (22), pela 19ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, por justamente pertencer ao time mineiro. A expectativa é de que ele esteja à disposição para o jogo contra o Athletico-PR, fora de casa, sábado (25).