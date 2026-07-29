Envolvido em negociação, lateral desfalca Inter contra o Flamengo

Lateral é reserva da equipe de Paulo Pezzolano. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O lateral-direito Braian Aguirre está fora do jogo do Inter contra o Flamengo nesta quarta-feira (29). Conforme nota divulgada pelo Colorado, o clube negocia a saída do jogador.

Recentemente, o nome de Aguirre esteve ligado ao Rosário Central, da Argentina. A informação inicialmente foi divulgada pelo jornalista César Merlo e confirmada por Zero Hora com a direção colorada.

Em 2024, o Inter adquiriu o lateral por US$ 1,4 milhão. Desde então, Aguirre fez 78 jogos com a camisa colorada, com cinco gols e sete assistências.

O jogador chegou a entrar em campo nas duas partidas após a volta do Brasileirão. No entanto, em ambas, começou no banco de reservas e foi uma das opções do técnico Paulo Pezzolano para o desenrolar dos jogos.

Confira a nota divulgada pelo Inter

"O Sport Club Internacional informa que o atleta Braian Aguirre ficará fora da partida diante do Flamengo em razão de tratativas envolvendo o jogador. Qualquer atualização será comunicada oficialmente pelo Clube."