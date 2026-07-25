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Entrevista com Eliana, impasse entre clubes e um mês de negociação: os bastidores do acerto entre Inter e Calebe

Meia acertou com o Colorado até junho de 2027

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Saimon Bianchini

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