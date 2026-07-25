Entrevista com Eliana, impasse entre clubes e um mês de negociação: os bastidores do acerto entre Inter e Calebe

Calebe esteve com a esposa no programa da Eliana. Instagram / Reprodução

O Inter anunciou na noite de sexta-feira (24) o terceiro reforço desta janela de transferências: Calebe. O colorado mantinha o meia no radar há dois anos. As tratativas foram longas, e os bastidores registrados por Zero Hora.

A primeira vez que o Inter tentou Calebe foi em 2024. Ele foi indicado por Eduardo Coudet na segunda passagem pelo Beira-Rio. O Colorado abriu tratativas com o Fortaleza na época, mas não houve acerto. Em 2025, após deixar o Inter, o técnico argentino o levou para o Alavés.

O atleta não esteve presente na campanha que culminou no rebaixamento do Fortaleza na temporada passada. O Inter, por sua vez, desde a liberação de Tabata, emprestado ao Qatar SC, mapeou o mercado e fez contatos com o agente André Cury para uma investida.

As negociações se arrastaram por 30 dias. Entre altos e baixos, o principal empecilho foi a conclusão da operação com o Fortaleza. Houve um acerto de um repasse financeiro, mas com a ampliação do vínculo de Calebe até dezembro de 2028 para a liberação da cessão até junho de 2027.

Neste meio tempo, o São Paulo acenou com uma proposta tentadora. O meia, que já tinha dado a palavra ao executivo Fabinho Soldado, recusou para apostar na chegada ao Beira-Rio.

Em meio a indefinição sobre a chegada, o jogador fez uma aparição, no dia 12 de julho, no programa Em Família, apresentado por Eliana. O atleta, que não deu pistas sobre o futuro, mesmo acertado com o Inter, concedeu uma entrevista para falar sobre a esposa, a cantora gospel Sarah Beatriz. No Instagram, ela possui 2,5 milhões de seguidores e surge no cenário como um dos grandes talentos do gênero.

A liberação do Fortaleza para o acerto com o Colorado aconteceu apenas na última segunda (20). Ele chegou na capital gaúcha na terça à noite e se hospedou no mesmo hotel da concentração do time. Realizou exames médicos e assinou o vínculo.