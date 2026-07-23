Inter

Tropeço pós-Copa
Notícia

Entre improvisos e carências, Inter inicia segundo semestre sob pressão com derrota para o Cruzeiro

Equipe foi superada em casa pelo time mineiro e chegou a três derrotas consecutivas pela primeira vez no ano

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Antonio Oliveira

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