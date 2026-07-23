Entre improvisos e carências, Inter inicia segundo semestre sob pressão com derrota para o Cruzeiro

Inter ocupa a 14ª colocação com 21 pontos, um acima da zona de rebaixamento. Renan Mattos / Agencia RBS

O primeiro jogo do Inter após a Copa do Mundo mostrou ao torcedor que o segundo semestre de 2026 será difícil e, a princípio, de luta pela permanência na Série A do Brasileirão. A noite chuvosa e fria de quarta-feira (22) reservou ao torcedor ver a equipe ser superada pelo Cruzeiro por 2 a 1.

O primeiro gol marcado pelo time mineiro surgiu de um erro da linha defensiva da equipe, que estava alta e foi superada na velocidade por Kaio Jorge. Na segunda bola na rede, a superioridade numérica e técnica ficou evidente. De pé em pé, Matheus Pereira teve frieza para marcar.

Pezzolano apostou no esquema com três zagueiros, mas teve de recalcular a rota a partir da expulsão de Victor Gabriel no começo do segundo tempo. A partir disso, Pezzolano teve de fazer variações no esquema, com jogadores atuando em mais de uma posição durante o segundo tempo. Durante a coletiva após a partida, ele explicou que Matheus Bahia começou no banco por conta de uma virose na noite anterior, mesmo motivo que fez Mercado disputar apenas o primeiro tempo.

As trocas do técnico uruguaio não surtiram tanto efeito, mas deixaram claro, mais uma vez, a carência do Inter em algumas posições. Sem uma reposição para Borré, Vitinho foi o substituto de Alerrandro no segundo tempo, já que as condições não eram favoráveis para a entrada de Fabrício Prado, de 16 anos. As demais alternativas para frente não foram utilizadas. No fim do jogo, atrás do placar, a opção foi por Paulinho e Braian Aguirre.

— Como falamos no começo do ano, vai ser um ano difícil, que vamos ter que lutar muito. Nós sabemos e o torcedor sabe. Temos que ser mais efetivos para conseguir os pontos — explicou Pezzolano após a partida.

No começo do ano, o time tentou ser propositivo, mas abandonou o estilo, pois os pontos não estavam vindo. Contra o Cruzeiro, a pressão na saída de bola adversária também não surtiu efeito, assim como o esquema com três defensores.

O fato é que, em meio às adaptações, o time de Pezzolano não vai abrir mão da intensidade. Essa característica é a única que o treinador irá apostar até o fim da temporada.

— O Inter do Pezzolano é um time competitivo, que chuta muito ao gol, mas que não converteu. É um time que se adapta ao que tem, um treinador que se adapta ao que tem — concluiu o treinador.

Próximo compromisso

Pezzolano terá três dias até o próximo jogo do Inter, contra o Athletico-PR, fora de casa. Será um período curto para corrigir os erros apresentados na quarta-feira e para enfrentar um adversário que costuma ser uma pedra no sapato da equipe, principalmente quando joga em casa.

O treinador já sabe que não contará com o zagueiro Victor Gabriel, expulso contra o Cruzeiro. Por questões físicas, os jovens João Victor e Benjamin, assim como o volante Thiago Maia, também serão desfalques. Há uma dúvida na condição de Rochet, que foi desfalque por conta de uma lombalgia. O goleiro será avaliado dia a dia para saber se tem condições de jogo.